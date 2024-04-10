Счастливой вестью монаршая семья поделилась в официальном заявлении. Это первый общий ребенок для супругов. Королева Рания станет бабушкой.
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Наследный принц Иордании станет отцом
Принц Хусейн бин Абдалла II и его жена, принцесса Раджва, готовятся стать родителями. Известно, что первенец у пары родится примерно летом этого года. Пока они не делятся деталями относительно пола и имени ребенка.
"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что Их Королевские Высочества принц Хусейн бин Абдалла II, наследный принц, и принцесса Раджва аль-Хусейн ждут ребенка. Королевский Хашимитский двор выражает искренние поздравления Их Величествам по этому случаю и желает Их Королевским Высочествам наследному принцу Аль-Хусейну и принцессе Раджве доброго здоровья и радости", – говорится в официальном заявлении.
Принц Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва / Фото из соцсети Х королевской семьи
Прошел год с роскошной свадьбы кронпринца Иордании
- В августе 2023 года стало известно, что наследный принц Иордании обручился с любимой Раджвой. Официальная церемония помолвки состоялась в доме невесты в присутствии всей семьи.
- Первые празднования свадьбы, согласно традициям Иордана, начались еще в конце мая. Уже 1 июня принц Иордании Хусейн женился на Раджве Аль-Саиф.
- В Аммане (столица Иордании) устроили роскошную церемонию, на которую пригласили около 1700 человек. На празднование собрались лидеры стран и высокопоставленные гости со всего мира. Среди них первая леди США Джилл Байден и принцесса Уэльская с мужем. Празднование состоялось по всем обычаям, а кадры со свадьбы разлетелись по интернету.