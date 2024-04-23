Вільям і Кейт Міддлтон зворушливо привітали Луї з днем народження: рідкісні кадри юного принца
23 квітня 2024, 18:00Читать новость на русском
Сьогодні, 23 квітня, молодший син принца і принцеси Уельських, Луї, святкує день народження. Хлопцю виповнилося 6 років. Батьки вже встигли привітати його зі святом.
Вони до того ж поділилися фотографією юного принца. Що цікаво, це фото зробила Кетрін, яка хворіє на рак.
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Як королівська сім'я привітала принца Луї
На сторінці принца і принцеси Уельських вийшов пост, де вони поділилися свіжим фото хлопця. На світлині усміхнений Луї відпочиває на ковдрі в саду, одягнений в картату сорочку і шорти.
З 6-м днем народження, принц Луї,
– написали батьки під дописом.
Також королівська родина подякувала прихильникам за привітання.
Що відомо про принца Луї
- Третій син принца Вільяма та Кейт Міддлтон народився у квітні 2018 року. Повне ім'я хлопця Луї Артур Чарльз. Його назвали на честь дядька принца Філіпа, його друге ім'я – на честь короля Артура I, а третє – на честь чинного короля.
- Зауважимо, що Луї є першим британським принцом, який слідує за своєю сестрою в лінії престолонаступництва.
- Відомий своїми витівками та чарівністю, принц швидко став улюбленцем британської публіки, часто привертаючи до себе увагу на публічних заходах. Фото та відео Луї часто стають вірусними в мережі, бо захоплюють милістю.