Принцу знижували рівень захисту після того, як він відмовився від своїх королівських обов'язків. Тоді адвокати Гаррі заявляли, що це рішення було несправедливим.

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Тепер суддя Високого суду у відставці Пітер Лейн поширив постанову щодо справи принца, у якій йдеться, що "заяву про судовий перегляд відхилено".

Речник міністерства внутрішніх справ повідомив, що суд підтримав уряд у цьому позові. Там вважають справедливим таке рішення та радіють йому.

Система захисної безпеки уряду Великобританії є суворою та пропорційною. Наша давня політика полягає в тому, щоб не надавати детальну інформацію про ці домовленості, оскільки це може поставити під загрозу їх цілісність і вплинути на безпеку окремих осіб,

– повідомили в МВС.