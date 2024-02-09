Річ у тім, що понад 15 років журналісти прослуховували Його Високість для отримання ексклюзивної інформації та написання статей. Вони для цього використовували різні незаконні методи. Навіть приватних детективів, що підтвердив Верховний суд Великої Британії.
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Принц Гаррі отримає компенсацію від The Daily Mail
Адвокат Його Високості, Девід Шерборн, зазначив, що Mirror Group Newspapers "заплатить значну додаткову суму як відшкодування збитків", а також покриє судові витрати Гаррі.
Все, про що ми говорили, що відбувалося в Mirror Group, відбувалося насправді, і навіть набагато гірше, оскільки суд постановив це у своєму рішенні,
– сказав принц Гаррі в заяві, яку зачитав його адвокат поза межами суду.
Скандал принца Гаррі та ЗМІ через "злам телефону"
- Раніше Його Високість подав позов проти відомої британської газетної групи, відповідальної за видання The Daily Mirror, The Sunday Mirror і Sunday People.
- Він стверджує, що журналісти цих видань займалися незаконною діяльністю для отримання інформації. Зокрема, перехоплення голосової пошти та інші заборонені методи. Це тривало протягом 15 років.
- У грудні 2023 року Верховний суд Великої Британії визнав, що газета Mirror Group Newspapers (MGN) з 2006 до 2011 року використовувала незаконну тактику для отримання інформації для 15 статей про принца Гаррі.
- Як наслідок, суддя присудив Його Високості компенсацію в розмірі 140 600 фунтів стерлінгів (еквівалент 179 000 доларів США).