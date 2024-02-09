Річ у тім, що понад 15 років журналісти прослуховували Його Високість для отримання ексклюзивної інформації та написання статей. Вони для цього використовували різні незаконні методи. Навіть приватних детективів, що підтвердив Верховний суд Великої Британії.

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Принц Гаррі отримає компенсацію від The Daily Mail

Адвокат Його Високості, Девід Шерборн, зазначив, що Mirror Group Newspapers "заплатить значну додаткову суму як відшкодування збитків", а також покриє судові витрати Гаррі.

Все, про що ми говорили, що відбувалося в Mirror Group, відбувалося насправді, і навіть набагато гірше, оскільки суд постановив це у своєму рішенні,

– сказав принц Гаррі в заяві, яку зачитав його адвокат поза межами суду.

Скандал принца Гаррі та ЗМІ через "злам телефону"