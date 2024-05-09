У другому півфіналі Євробачення виступила представниця Ізраїлю, яка будувала кар'єру в Росії

23:30

9 травня на великій сцені Євробачення-2024 з'явилася представниця Ізраїлю Еден Голан. Вона виконала трек Hurricane. Цікаво, що ця виконавиця раніше жила в Росії, а її конкурсну композицію Європейська мовна спілка двічі відхиляла через політичний підтекст та згадки про війну.