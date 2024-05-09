У другому півфіналі Євробачення виступила представниця Ізраїлю, яка будувала кар'єру в Росії
9 травня на великій сцені Євробачення-2024 з'явилася представниця Ізраїлю Еден Голан. Вона виконала трек Hurricane. Цікаво, що ця виконавиця раніше жила в Росії, а її конкурсну композицію Європейська мовна спілка двічі відхиляла через політичний підтекст та згадки про війну.
Зауважимо, що за прогнозами букмекерів, наразі Ізраїль має 2% шансів на перемогу у пісенному конкурсі. Еден Голан посідає 8 місце, а беззаперечним фаворитом залишається Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.
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Як Еден Голан виступила на сцені Євробачення-2024
Вона з'явилася на сцені в ніжній бежевій сукні, а її оточували танцівники у схожих костюмах. Арка позаду артистів спочатку здавалася оповитою туманом, а згодом підсвітилася яскравим жовтим світлом.
Еден Голан – Hurricane: дивіться відео онлайн
Що відомо про Еден Голан
- Співачка народилася в Тель-Авіві, проте 13 років прожила в Москві. Її сім'я переїхала до Росії, коли їй було лише 5 років, коли батькові дівчини запропонували роботу в російській столиці.
- Цікаво, що дідусь виконавиці, Юрій Голан, також жив і працював у Москві.
- У 2016 році батьки відправили Еден виступити на дитячому конкурсі "Нова хвиля" в Криму, а через два роки вона взяла участь в "Голосі країни" і навіть стала фіналісткою шоу під керівництвом пропутінської співачки Пелагеї.
- До 2022 року артистка випускала треки російською мовою.
- Водночас після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Голан вирішила покинути Росію й перебралася до рідного Ізраїлю. Варто зазначити, що вона досі публічно не засудила конфлікт в Україні.
- Підкреслимо, що спершу Еден Голан мала їхати у Швецію з композицією October Rain, проте Оргкомітет Євробачення-2024 побачив там політичний підтекст і ледь не дискваліфікував країну. Згодом співачка змінила текст треку, щоб він відповідав правилам EBU. Цікаво, що вдалося їй це зробити лише з третього разу.