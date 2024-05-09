Заметим, что по прогнозам букмекеров, пока Израиль имеет 2% шансов на победу в песенном конкурсе. Эден Голан занимает 8 место, а безоговорочным фаворитом остается Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

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Как Эден Голан выступила на сцене Евровидения-2024

Она появилась на сцене в нежном бежевом платье, а ее окружали танцовщики в похожих костюмах. Арка позади артистов сначала казалась окутанной туманом, а впоследствии подсветилась ярким желтым светом.

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Что известно об Эден Голан