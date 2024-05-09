Зауважимо, що за прогнозами букмекерів, наразі Ізраїль має 2% шансів на перемогу у пісенному конкурсі. Еден Голан посідає 8 місце, а беззаперечним фаворитом залишається Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil представили Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Як Еден Голан виступила на сцені Євробачення-2024

Вона з'явилася на сцені в ніжній бежевій сукні, а її оточували танцівники у схожих костюмах. Позаду виконавиці на сцені можна було побачити фігуру у формі круга.

Еден Голан – Hurricane: дивіться відео онлайн (ролик з'явиться незабаром)

Що відомо про Еден Голан