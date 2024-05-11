У гранд-фіналі виступила представниця Ізраїлю, яка 13 років жила в Москві

11 травня у гранд-фіналі Євробачення-2024 виступила представниця Ізраїлю Еден Голан. Вона виконала трек Hurricane.

За прогнозами букмекерів, наразі Ізраїль має 20% шансів на перемогу у пісенному конкурсі. Еден Голан посідає 2 місце, а беззаперечним фаворитом залишається Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

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Як Еден Голан виступила на сцені Євробачення-2024

Співачка кардинально не змінювала свій конкурсний номер. Вона одягнула довгу бежеву сукню для виступу. Водночас разом з нею вийшли на сцену танцівники у схожих костюмах. Арка у вигляді кола, яка розташовувалася позаду представниці Ізраїлю, спочатку здавалася оповитою туманом, а згодом засяяла яскравим жовтим світлом.

Еден Голан – Hurricane: дивіться відео онлайн

Що відомо про представницю Ізраїлю