Огидно, – рідні покійної О'Коннор звернулися до Трампа через музику його передвиборчої кампанії

5 березня 2024, 18:30
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Джерело:

CNN

Правовласники творчості ірландської співачки Шинейд О'Коннор офіційно звернулися до Дональда Трампа. Вони вимагають, щоб він не використовував композиції виконавиці у своїй передвиборчій кампанії.

Представники співачки переконані, що Шинейд це було б огидно, боляче та образливо. Водночас відомо, що це вже не перший такий випадок у кар'єрі політика. Раніше він "юзав" музику гурту Rolling Stones, R.E.M., Linkin Park, Адель та Aerosmith.

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Новий зашквар Трампа 

Як виявилося, політичний діяч використовує композицію Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах

Без перебільшення можна сказати, що Шинейд було б огидно, боляче та образливо, якби її робота була спотворена таким чином кимось, кого вона сама називала "біблійним дияволом". Як охоронці її спадщини, ми вимагаємо, щоб Дональд Трамп і його соратники негайно припинили використовувати її музику,
– наголосили спадкоємці виконавиці. 

Зазначимо, що О'Коннор прославилася саме виконанням хіта Nothing Compares 2 U. Трек був названий найкращим синглом у світі за версією Billboard Music Awards, що закріпило за артисткою звання однієї з найбільш знакових постатей 1990-х років.

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: дивіться відео онлайн

Шинейд О'Коннор померла

  • Ірландська співачка відійшла у вічність 26 липня 2023 року у віці 56 років, залишивши трьох дітей – синів Джейка Рейнольдс та Єшуа Френсіс Ніл і доньку Ройсін.
  • Як повідомила поліція, артистка була знайдена у своїй лондонській квартирі без ознак життя.
  • Відомо, що 8 січня 2022 року пішов з життя 17-річний син знаменитості. До своєї смерті підліток двічі намагався скоїти самогубство. Після цих інцидентів він проходив лікування від суїцидальної поведінки. Однак втік із медзакладу і наклав на себе руки.
Автор: Софія Хомишин