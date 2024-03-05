Огидно, – рідні покійної О'Коннор звернулися до Трампа через музику його передвиборчої кампанії

Правовласники творчості ірландської співачки Шинейд О'Коннор офіційно звернулися до Дональда Трампа. Вони вимагають, щоб він не використовував композиції виконавиці у своїй передвиборчій кампанії.

Представники співачки переконані, що Шинейд це було б огидно, боляче та образливо. Водночас відомо, що це вже не перший такий випадок у кар'єрі політика. Раніше він "юзав" музику гурту Rolling Stones, R.E.M., Linkin Park, Адель та Aerosmith.

Цікаво Уперше за два місця: Кейт Міддлтон показалася на публіці

Новий зашквар Трампа

Як виявилося, політичний діяч використовує композицію Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах

Без перебільшення можна сказати, що Шинейд було б огидно, боляче та образливо, якби її робота була спотворена таким чином кимось, кого вона сама називала "біблійним дияволом". Як охоронці її спадщини, ми вимагаємо, щоб Дональд Трамп і його соратники негайно припинили використовувати її музику,

– наголосили спадкоємці виконавиці.

, що О'Коннор прославилася саме виконанням хіта Nothing Compares 2 U. Трек був названий найкращим синглом у світі за версією Billboard Music Awards, що закріпило за артисткою звання однієї з найбільш знакових постатей 1990-х років.

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: дивіться відео онлайн

Шинейд О'Коннор померла