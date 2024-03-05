Представники співачки переконані, що Шинейд це було б огидно, боляче та образливо. Водночас відомо, що це вже не перший такий випадок у кар'єрі політика. Раніше він "юзав" музику гурту Rolling Stones, R.E.M., Linkin Park, Адель та Aerosmith.
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Новий зашквар Трампа
Як виявилося, політичний діяч використовує композицію Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах
Без перебільшення можна сказати, що Шинейд було б огидно, боляче та образливо, якби її робота була спотворена таким чином кимось, кого вона сама називала "біблійним дияволом". Як охоронці її спадщини, ми вимагаємо, щоб Дональд Трамп і його соратники негайно припинили використовувати її музику,
– наголосили спадкоємці виконавиці.
Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: дивіться відео онлайн
Шинейд О'Коннор померла
- Ірландська співачка відійшла у вічність 26 липня 2023 року у віці 56 років, залишивши трьох дітей – синів Джейка Рейнольдс та Єшуа Френсіс Ніл і доньку Ройсін.
- Як повідомила поліція, артистка була знайдена у своїй лондонській квартирі без ознак життя.
- Відомо, що 8 січня 2022 року пішов з життя 17-річний син знаменитості. До своєї смерті підліток двічі намагався скоїти самогубство. Після цих інцидентів він проходив лікування від суїцидальної поведінки. Однак втік із медзакладу і наклав на себе руки.