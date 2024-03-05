Представители певицы убеждены, что Шинейд это было бы отвратительно, больно и оскорбительно. В то же время известно, что это уже не первый такой случай в карьере политика. Ранее он "юзал" музыку группы Rolling Stones, R.E.M., Linkin Park, Адель и Aerosmith.
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Новый зашквар Трампа
Как оказалось, политический деятель использует композицию Nothing Compares 2 U на своих политических митингах
Без преувеличения можно сказать, что Шинейд было бы отвратительно, больно и оскорбительно, если бы ее работа была искажена таким образом кем-то, кого она сама называла "библейским дьяволом". Как охранники ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку,
– сказали наследники исполнительницы.
Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор умерла
- Ирландская певица отошла в вечность 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет, оставив троих детей – сыновей Джейка Рейнольдс и Йешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.
- Как сообщила полиция, артистка была найдена в своей лондонской квартире без признаков жизни.
- Известно, что 8 января 2022 года ушел из жизни 17-летний сын знаменитости. До своей смерти подросток дважды пытался совершить самоубийство. После этих инцидентов он проходил лечение от суицидального поведения. Однако сбежал из медучреждения и покончил с собой.