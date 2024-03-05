Представители певицы убеждены, что Шинейд это было бы отвратительно, больно и оскорбительно. В то же время известно, что это уже не первый такой случай в карьере политика. Ранее он "юзал" музыку группы Rolling Stones, R.E.M., Linkin Park, Адель и Aerosmith.

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Новый зашквар Трампа

Как оказалось, политический деятель использует композицию Nothing Compares 2 U на своих политических митингах

Без преувеличения можно сказать, что Шинейд было бы отвратительно, больно и оскорбительно, если бы ее работа была искажена таким образом кем-то, кого она сама называла "библейским дьяволом". Как охранники ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку,

– сказали наследники исполнительницы.

Отметим, что О'Коннор прославилась именно исполнением хита Nothing Compares 2 U. Трек был назван лучшим синглом в мире по версии Billboard Music Awards, что закрепило за артисткой звание одной из самых знаковых фигур 1990-х годов.

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: смотрите видео онлайн

Шинейд О'Коннор умерла