Дуже хочемо, – Позитив неочікувано заговорив про батьківство з новою коханою
Джерело:"Люкс ФМ"
Репер і співак Позитив понад три роки перебуває у стосунках із танцівницею Юлією Сахневич. Артист зізнався, чи думає пара про поповнення в родині.
Раніше він ділився, що до шлюбу з хореографкою вже готовий. Виконавець зазначив, що кохана допомагає ставати йому ще кращим.
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Водночас репер підкреслив, що розмовляв з коханою про батьківство. Співак запевнив, що має сильне бажання стати татом, тому переконаний, що в майбутньому варто чекати на радісну звістку.
"Звісно, є розмови. І ми дуже хочемо (дітей – Show 24). І я думаю, що це станеться", – розповів виконавець.
Також Позитив поділився роздумами про те, яким батьком хоче бути. На його думку, варто поєднувати дві ролі тата – усвідомленого та дружнього.
Сподіваюсь бути кльовим татом. Я хочу, щоб ця історія була не несподіваною, а, дійсно, коли ти цього прагнеш. Хочеться бути батьком-другом і тим, хто завжди буде поруч,
– зауважив репер.
Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич
- У 2020 році зірки разом брали участь у шоу "Танці з зірками". Тоді шанувальники почали підозрювати про стосунки пари.
- Згодом Позитива та Юлію кілька разів бачили в компанії одне одного на публіці. Водночас наприкінці квітня вони відвідали концерт Артема Пивоварова у Києві.
- Через пару днів співак офіційно повідомив про стосунки з Юлією. Для підтвердження нового роману він опублікував романтичне відео з Сахневич.
- Виконавець розповів про плани щодо офіційної реєстрації шлюбу з коханою. Позитив назвав свою обраницю – ідеальною парою.