"Король джинглів і мелодій" Позитив розсекретив ціни на свої треки
Джерело:Люкс ФМ
Позитив вважає себе королем джинглів і мелодій, тому, виявляється, у нього можна замовити пісню. Днями артист назвав вартість таких треків.
Співак підкреслив, що ціни коливаються. Сума залежить від обсягу роботи та самої пісні.
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Позитив розкрив, що створення композиції – це командна робота, але фіксованої ціни немає. Вартість може варіюватися від 2 до 10 тисяч доларів. Водночас він наголосив, що пише пісні на замовлення дуже рідко. Виконавець зауважив, що робить джингли. Наприклад, зараз працює над музичною вставкою для проєкту шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Я був у нього на зйомках і кажу йому: "У тебе немає джингла. Я ж король джинглів і мелодій". Я йому придумав, що весь джингл буде записаний зі звуків, які панують на кухні,
– поділився артист.
Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн
Що відомо про музичну кар'єру Позитива
- Шлях у шоубіз для Олексія розпочався в 11 років, коли він почав співпрацювати з Потапом.
- У 2004 році хлопець став учасником гурту New'z'cool.
- Найбільшу славу Позитиву принесла участь у дуеті "Время и Стекло" з Надією Дорофєєвою (2010-2020). Після розпаду гурту Завгородній розпочав сольну кар'єру під ім'ям POSITIFF.
- Також виконавець є учасником гурту Moзgi з 2014 року.
- Цікаво, що крім музики, Позитив спробував себе в кіно, знявшись у фільмах "Скажене весілля" та "Велика прогулянка".