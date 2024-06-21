Певец подчеркнул, что цены колеблются. Сумма зависит от объема работы и самой песни.
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Позитив раскрыл, что создание композиции – это командная работа, но фиксированной цены нет. Стоимость может варьироваться от 2 до 10 тысяч долларов. В то же время он отметил, что пишет песни на заказ очень редко. Исполнитель добавил, что делает джинглы. Например, сейчас работает над музыкальной вставкой для проекта шеф-повара Евгения Клопотенко.
Я был у него на съемках и говорю ему: "У тебя нет джингла. Я же король джинглов и мелодий". Я ему придумал, что весь джингл будет записан из звуков, которые царят на кухне,
– поделился артист.
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Что известно о музыкальной карьере Позитива
- Путь в шоу-биз для Алексея начался в 11 лет, когда он начал сотрудничать с Потапом.
- В 2004 году парень стал участником группы New'z'cool.
- Наибольшую славу Позитиву принесло участие в дуэте "Время и Стекло" с Надеждой Дорофеевой (2010-2020). После распада группы Завгородний начал сольную карьеру под именем POSITIFF.
- Также исполнитель является участником группы Moзgi с 2014 года.
- Интересно, что кроме музыки, Позитив попробовал себя в кино, снявшись в фильмах "Сумасшедшая свадьба" и "Большая прогулка".