Співак підкреслив, що ціни коливаються. Сума залежить від обсягу роботи та самої пісні.

До теми Дуже хочемо, – Позитив неочікувано заговорив про батьківство з новою коханою

Позитив розкрив, що створення композиції – це командна робота, але фіксованої ціни немає. Вартість може варіюватися від 2 до 10 тисяч доларів. Водночас він наголосив, що пише пісні на замовлення дуже рідко. Виконавець зауважив, що робить джингли. Наприклад, зараз працює над музичною вставкою для проєкту шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Я був у нього на зйомках і кажу йому: "У тебе немає джингла. Я ж король джинглів і мелодій". Я йому придумав, що весь джингл буде записаний зі звуків, які панують на кухні,

– поділився артист.

Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн

Що відомо про музичну кар'єру Позитива