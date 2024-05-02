Пройшли разом дуже багато, – Позитив заговорив про шлюб і дітей з Юлією Сахневич

Український репер і співак Позитив нещодавно підтвердив роман з танцівницею Юлією Сахневич. Тепер артист розповів подробиці стосунків з дівчиною.

До того ж він поділився планами на майбутнє. Співак зазначив, що пара готова офіційно зареєструвати шлюб і стати батьками.

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Що говорить Позитив про нові стосунки

За словами репера, у стосунках з Юлією Сахневич він перебуває більше трьох років. Позитив пояснив, що не хотів публічно розповідати про кохану, оскільки немає бажання повторювати досвід колишнього шлюбу, про який чоловік активно говорив.

Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще. Як кажуть, кохання любить тишу. У мене колишні стосунки були відкритими для публіки, і я не хочу повторювати таку історію,

– розповів артист.

Водночас Позитив зізнався, що планує офіційно зареєструвати шлюб з Юлією Сахневич. Він зазначив, що кохана допомагає ставати йому ще кращим.

До шлюбу ми готові, бо пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти. Саме Юля мені допомагає і підказує, як стати ще кращим для себе й оточення. Можна сказати, вона мій найкращий друг і мотиватор,

– поділився виконавець.

До того ж репер неочікувано заговорив і про бажання стати батьком. Так, співак впевнений, що питання поповнення в родині наразі на часі.

Позитив про стосунки з Юлією Сахневич: дивіться відео онлайн

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