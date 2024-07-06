Потап розсекретив, де відпочиває з 15-річним сином від першого шлюбу

Останнім часом Потап доволі часто ділиться кадрами зі своїм 15-річним сином Андрієм, який приїхав до батька на канікули. Водночас продюсер не розсекречував де саме проводить час з підлітком. Відтак, фани змушені були лише здогадуватись.

У мережі припускали, що батько з сином можуть бути у Болгарії. Втім, нарешті Олексій Потапенко розсекретив місце, де відпочивав з сином.

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Так, зірковий тато в соцмережі виклав відео, де показав, як Андрій грає в баскетбол на спортивному майданчику.

Тренування, тренування, тренування. 15 років,

– зазначив під дописом Потап.

До підпису він додав прапор України та Іспанії. Саме це й наштовхнуло прихильників репера на те, що Олексій з сином провели час в Іспанії.

Андрій – перший син Потапенка від його шлюбу з Іриною Горовою. Юнак професійно займається баскетболом.

Зауважимо, днями Потап показався у новій країні. Продюсер поділився кадрами з Франції.