Так, співачка виставила рідкісні світлини свого 8-річного сина. Крім того, артистка розповіла про своє перше кохання.

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Молодшого сина Ірина Білик сфотографувала, ймовірно, під час посиденьок з ним в одному із закладів. Хлопець позував усміхнений.

Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку,

– зазначила зіркова мама.

Вона додала, що сама вперше закохалася в шість років. Тоді їй подобався сусідський хлопчик Сашко.

Для довідки! Ірина Білик виховує двох хлопців віком 24 та 8 років. Старший син, Гліб Оверчук, проживає за кордоном, а молодший, Табріз Ахмадов, живе з нею.

Зауважимо, нещодавно Ірина Білик зізналася, що її серце зайняте. Артистка поділилася, що їй подобається відомий чоловік.