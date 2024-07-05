Так, співачка виставила рідкісні світлини свого 8-річного сина. Крім того, артистка розповіла про своє перше кохання.
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Молодшого сина Ірина Білик сфотографувала, ймовірно, під час посиденьок з ним в одному із закладів. Хлопець позував усміхнений.
Табріз мені зізнався, що закоханий в дівчинку,
– зазначила зіркова мама.
Вона додала, що сама вперше закохалася в шість років. Тоді їй подобався сусідський хлопчик Сашко.
Зауважимо, нещодавно Ірина Білик зізналася, що її серце зайняте. Артистка поділилася, що їй подобається відомий чоловік.