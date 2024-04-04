Про*обчик, – Потап виправдався за афішу для концерту у стилі "російського ретро"

Після того, як в мережі обурилися через афішу на концерт Потапа в Німеччині, де його представили як артиста "російського ретро", виконавець звернувся до шанувальників. Він попросив вибачення.

Напис на постері, за його словами, про*обчик. Втім, тепер все вже виправили.

Цікаво У мережі з'явилась новина про "смерть" Потапа: несподівана реакція репера і його фанів

Що Потап сказав про скандальну афішу

Репер перепросив через напис "російське ретро" на постері й заявив, що це організатори події з ним не узгодили.

Знаю кіпіш з приводу афіші. Справедливо. Це людський фактор. І я не один, хто потрапляв у такі ситуації,

– пояснив Потапенко.

Афішу Потапа змінили / Фото з сайту клубу Prime

Після цього він запросив всіх охочих відвідати виступ.

Всіх запрошую на концерти. Буде весело. Ну вибачте, не догледіли,

– підсумував співак.

Що цьому передувало