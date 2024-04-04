Черговий зашквар репера: Потап виступить за кордоном в стилі "російського ретро"
Джерело:Prime
Навіть на третьому році повномасштабної війни відомі українські зірки не перестають дивувати своїми вчинками. Так, репер Потап, який зараз живе за кордоном, у квітні дасть концерт в Німеччині.
Цікаво, що там він виступить як артист "російського ретро". До того ж виконуватиме російськомовні треки.
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Що відомо про виступ Потапа у Німеччині
Концерт заплановано на 13 квітня в Білефельді. На сцені репер наживо виконає треки із репертуару Потапа і Насті, "Время и Стекло" та Mozgi.
Звичайний квиток на захід коштує 12 євро, тобто близько 500 гривень. Водночас можна забронювати зали відпочинку, де вартість коливається від 116 до 600 євро залежно від кількості людей та розташування столиків.
Афіша виступу Потапа у Німеччині/ Фото з сайту клубу Prime
Цікаво, що вже під час повномасштабного вторгнення в клубі Prime виступали російські артисти, такі як Міша Марвін, Б'янка, Клава Кока, Моргенштерн та інші.
Російські виконавці, які виступали в Prime / Скриншоти з інстаграму клубу
Які ще зашквари траплялися з Потапом за час великої війни
- На початку повномасштабного вторгнення співак був в Іспанії, проте у вересні 2022 року повернувся в України. Водночас й досі часто виїжджає за кордон.
- Раніше він називав свої закордонні поїздки "робочими", зазначивши, що зосереджений на створенні "складних бізнес-схем" та налагодженні "потужних зв'язків".
- Зокрема зараз продюсер поїхав до Латинської Америки. За словами Потапа, там він хоче співпрацювати з талановитими артистами для створення нових хітів.
- Цікаво, що в листопаді минулого року репера помітили на вечірці в Дубаї (ОАЕ) разом з росіянами. Він потрапив на відео, де розмовляв російською мовою.
- До цього у березні 2023 року виконавець випустив пісню під назвою "Волонтер" як данину пам'яті тим, хто допомагає Україні. Однак трек отримав негативну реакцію від слухачів через свій спрощений, а подекуди й еротизований текст. Такі рядки, як "танцюй, крихітко" та "не питай мене, де я провів ніч, я був добровольцем", викликали обурення серед користувачів.