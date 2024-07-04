Провели разом час за кордоном: Потап показав, як виріс його син від першого шлюб

Потап поділився рідкісними кадрами зі своїм 15-річним сином Андрієм і показав, як вони проводять дозвілля. Батько з сином вдвох зіграли в баскетбол.

Ймовірно, що Андрій приїхав до батька на канікули. Раніше Олексій вже показував, як влаштував баскетбольний матч з сином-підлітком.

Вас також може зацікавити Кум Зеленського Пікалов, який служить у Нацгвардії, уперше за довгий час засвітився на публіці

На новій світлині Потап та Андрій зображені на баскетбольному майданчику. Фото супроводжується лаконічним підписом "Практика" та емодзі баскетбольного м'яча.

Окрім цих знімків, артист також поділився відеороликом, де можна побачити, як батько та син активно грають у баскетбол.

Потап показав, як проводить час з сином / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що нещодавно Потапенко показував, як проводить час у Парижі.