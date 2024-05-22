Ірина Горова зізналася, чи спілкується Потап з 16-річним сином

22 травня 2024, 18:08
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Ірина Горова

Українська продюсерка Ірина Горова має 16-річного сина Андрія від шлюбу з Потапом. Вона розкрила подробиці про стосунки сина з батьком.

Зокрема, колишня дружина артиста розповіла про те, чи спілкується зараз Олексій з сином. Також вона зізналася, чи зустрічається Андрій з татом. 

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Що відомо про спілкування Потапа з сином

Горова поділилася, що Олексій є зразковим батьком. Репер, за словами продюсерки, дуже правильно навчає Андрія і підказує, що чоловік повинен робити у своєму дорослішанні.

Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол,
– зазначила Ірина. 

Де зараз знаходиться Потап 

  • Початок повномасштабного вторгнення виконавець зустрів не в України. Він повертався додому, однак продовжує подорожувати світом. 
  • У лютому цього року Олексій разом з Настею Каменських відвідав Колумбію, щоб попрацювати з іноземними артистами та продюсерами. Нещодавно він побував у Парижі та Мадриді, де також займався музикою.
  • Наразі репер перебуває у болгарському місті Софія. Там він планує створити кілька відеоробіт та розробити ще три нових проекти. Олексій наголошує, що всі його поїздки мають робочий характер і пов'язані з розвитком його музичної кар'єри.

Автор: Софія Хомишин