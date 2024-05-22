Ірина Горова зізналася, чи спілкується Потап з 16-річним сином
22 травня 2024, 18:08Читать новость на русском
Джерело:Ірина Горова
Українська продюсерка Ірина Горова має 16-річного сина Андрія від шлюбу з Потапом. Вона розкрила подробиці про стосунки сина з батьком.
Зокрема, колишня дружина артиста розповіла про те, чи спілкується зараз Олексій з сином. Також вона зізналася, чи зустрічається Андрій з татом.
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Що відомо про спілкування Потапа з сином
Горова поділилася, що Олексій є зразковим батьком. Репер, за словами продюсерки, дуже правильно навчає Андрія і підказує, що чоловік повинен робити у своєму дорослішанні.
Він бере участь у вихованні Андрія. Вони постійно листуються, телефонують один одному. Андрій часто приїжджає на свої канікули до батька, вони грають у баскетбол,
– зазначила Ірина.
Де зараз знаходиться Потап
- Початок повномасштабного вторгнення виконавець зустрів не в України. Він повертався додому, однак продовжує подорожувати світом.
- У лютому цього року Олексій разом з Настею Каменських відвідав Колумбію, щоб попрацювати з іноземними артистами та продюсерами. Нещодавно він побував у Парижі та Мадриді, де також займався музикою.
- Наразі репер перебуває у болгарському місті Софія. Там він планує створити кілька відеоробіт та розробити ще три нових проекти. Олексій наголошує, що всі його поїздки мають робочий характер і пов'язані з розвитком його музичної кар'єри.