Порноакторка Джозефіна Джексон зізналася, як батьки ставляться до її професії
Джерело:BBC News Україна
Зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон, також відома як Юлія Сенюк, поділилася думками своїх батьків щодо її кар'єри в порноіндустрії. Вона зізналася, чи прийняли вони вид діяльності доньки.
Крім того, порноакторка розсекретила свій заробіток. За її словами, в місяць вона заробляє близько 20 тисяч доларів. Водночас частину з них завжди донатить.
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Як батьки Джозефіни Джексон ставляться до її професії
Порноакторка зізналася, що не обговорювала це питання з татом і мамою, проте вони приймають її вибір.
Я доросла людина. По-перше, я почала зніматися у дорослому віці. По-друге, я в сім'ї єдина дитина. Тому, я не думаю, що це хороша ідея, втрачати єдину дитину заради якихось своїх невподобань. Єдине, що вони могли зробити, прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли. А хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?,
– зазначила зірка фільмів для дорослих.
Що відомо про Джозефіну Джексон
- Юлія родом із Золочева Львівської області. Дівчина навчалася на міжнародних економічних відносинах, проте згодом почала свій шлях у порноіндустрію.
- Спершу Джозефіна знімалася у фотосесіях в стилі ню, а у 2019 році дебютувала у фільмі 18+, швидко здобувши популярність. Вона увійшла до топ-100 на відомому порносайті.
Це не приносить прям багато задоволення. Сам процес мені не подобається, у мене немає інстинктивних бажань як у тварин, коли тобі байдуже, де, як і з ким. Мені потрібна близькість, приватність. Для мене це тільки робота на камеру,
– розповідала зірка фільмів для дорослих.
- Зараз Сенюк активно підтримує Збройні сили. Через соціальні мережі вона організовує збори коштів для армії та проводить уроки англійської мови для ветеранів. Крім того, порноакторка викладає уроки плавання в Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.
- Додамо, що нещодавно Юлія взяла участь у благодійній фотосесії з бійцями, які втратили кінцівки.