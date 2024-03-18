Акторка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Сенюк, продовжує допомагати українським захисникам. Цього разу вона долучилась до благодійної фотосесії з військовими, яка пройшла у театрі.

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Джозефіна Джексон знялась у фотосесії з бійцями

Організатори облаштували фотосесію на вишуканій локації. Джозефіна обрала для знімань смарагдову довгу сукню з декольте та високим вирізом та ще одну синю сукню. Військові одягнули стильні смокінги та костюми. Саме такі образи вирішили обрати тому, що це відкрило хлопців з іншої сторони.

Таке перевтілення відкриває їх з зовсім іншої сторони – вишукані, елегантні, красиві джентльмени. Це дає їм більше впевненості у собі й відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм, а не жаль і сльози… Повірте, цього всього для них вже більш ніж достатньо,

– поділилася Юлія Сенюк.

Залаштунки фотосесії: відео

Акторка підкреслила, що нам потрібно подарувати захисникам жагу до життя. Серед способів – залучення у подібні фотосесії та не тільки. Джозефіна розповіла, що їм дуже сподобалось, а це вже найголовніше.

Головна мета зйомки – створити календар, кошти з якого підуть на реабілітацію військових, які втратили кінцівки.

Як Джозефіна Джексон підтримує військових

Українська порноакторка активно долучається до реабілітації захисників. Нещодавно вона вирушила до басейну, щоб підтримати бійців. Вони разом плавали, практикували англійську мову, робили спільні фото. Так у військових не сходили усмішки з облич і з'явилась більша мотивація.

Напередодні Джозефіна Джексон розповіла, що "загербувала" порноактора Джонні Сінса, якого називають "лисий з Brazzers". Він одягнув футболку з гербом України.