Порноактриса Джозефина Джексон призналась, как родители относятся к ее профессии

Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон, также известная как Юлия Сенюк, поделилась мыслями своих родителей относительно ее карьеры в порноиндустрии. Она призналась, приняли ли они вид деятельности дочери.

Кроме того, порноактриса рассекретила свой заработок. По ее словам, в месяц она зарабатывает около 20 тысяч долларов. В то же время часть из них всегда донатит.

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Как родители Джозефины Джексон относятся к ее профессии

Порноактриса призналась, что не обсуждала этот вопрос с папой и мамой, однако они принимают ее выбор.

Я взрослый человек. Во-первых, я начала сниматься во взрослом возрасте. Во-вторых, я в семье единственный ребенок. Поэтому, я не думаю, что это хорошая идея, терять единственного ребенка ради каких-то своих непринятностей. Единственное, что они могли сделать, принять это или потерять ребенка. Конечно, приняли. А кто хочет терять своего ребенка из-за каких-то глупых амбиций?,

– отметила звезда фильмов для взрослых.

Что известно о Джозефине Джексон

Юлия родом из Золочева Львовской области. Девушка училась на международных экономических отношениях, однако впоследствии начала свой путь в порноиндустрию.

Сначала Джозефина снималась в фотосессиях в стиле ню, а в 2019 году дебютировала в фильме 18+, быстро получив популярность. Она вошла в топ-100 на известном порносайте.

Это не приносит прям много удовольствия. Сам процесс мне не нравится, у меня нет инстинктивных желаний как у животных, когда тебе безразлично, где, как и с кем. Мне нужна близость, приватность. Для меня это только работа на камеру,

– рассказывала звезда фильмов для взрослых.