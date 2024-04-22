Крім того, порноакторка розсекретила свій заробіток. За її словами, в місяць вона заробляє близько 20 тисяч доларів. Водночас частину з них завжди донатить.

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Як батьки Джозефіни Джексон ставляться до її професії

Порноакторка зізналася, що не обговорювала це питання з татом і мамою, проте вони приймають її вибір.

Я доросла людина. По-перше, я почала зніматися у дорослому віці. По-друге, я в сім'ї єдина дитина. Тому, я не думаю, що це хороша ідея, втрачати єдину дитину заради якихось своїх невподобань. Єдине, що вони могли зробити, прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли. А хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?,

– зазначила зірка фільмів для дорослих.

Що відомо про Джозефіну Джексон

Юлія родом із Золочева Львівської області. Дівчина навчалася на міжнародних економічних відносинах, проте згодом почала свій шлях у порноіндустрію.

Спершу Джозефіна знімалася у фотосесіях в стилі ню, а у 2019 році дебютувала у фільмі 18+, швидко здобувши популярність. Вона увійшла до топ-100 на відомому порносайті.

Це не приносить прям багато задоволення. Сам процес мені не подобається, у мене немає інстинктивних бажань як у тварин, коли тобі байдуже, де, як і з ким. Мені потрібна близькість, приватність. Для мене це тільки робота на камеру,

– розповідала зірка фільмів для дорослих.