У своєму інстаграмі дружина блогера поширила відео, де повідомила деталі щодо поховання свого чоловіка. Вона подякувала усім небайдужим за підтримку та співчуття.

До теми Помер відомий 32-річний тікток-блогер Юрій Ворожко

Прощання з блогером Ворожком

Юрія проведуть у останню путь сьогодні, о 13:15 на Дальносхідному кладовищі у Кропивницькому. Однак, замість поховання рідні вирішили провести кремацію. Дружина Ворожка попросила не приносити штучні вінки чи квіти на могилу.

Прохання до тих, хто має намір принести квіти або вінки, оскільки поховання після прощання не буде, а буде кремація: замість квітів ми просимо вас приносити дитячі іграшки, засоби первинної гігієни для немовлят і дорослих,

– розповіла вона.

За словами Ірини, чоловік був доброю людиною й намагався допомагати іншим, тому вирішили вчинити саме так. Згодом речі, які принесуть небайдужі, віддадуть нужденним.

Юра завжди прагнув допомагати іншим, тому ми вирішили вшанувати його пам'ять саме таким чином. І востаннє від його ім'я, зробити добру справу. Після похорону всі зібрані речі будуть розподілені серед тих, хто потребує допомоги,

– зазначила жінка.

Відомо, що без батька залишилися двоє дітей. А нещавно подружжя дізналося, що у них з'явиться ще одна дівчинка.

Як помер Ворожко