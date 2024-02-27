Він пожартував про це в одному з останніх відео. Шанувальники блогера й досі не вірять, що слова Юрія стали реальністю.

До теми Домовились зустрітись, – відомий ведучий пригадав розмову з Ворожком напередодні його смерті

Жарт Ворожка став пророчим

Підписники блогера звернули увагу на те, що всього за 4 дні до смерті Юрій поділився гумористичним відео, в якому показав реакцію чоловіків і жінок на підвищення температури. У ролику дружина Юрія з температурою 38 градусів енергійно виконувала домашні справи. На противагу цьому, сам Ворожко з температурою 36,8 градуса марив.

Якщо я помру… А я, схоже, помру! Назви доньку на мою честь,

– жартівливо сказав у відео блогер.

Реакція мережі

У коментарях під цим роликом фани поділилися, що тепер це відео виглядає моторошно.

"Не вкладається в голові, що його слова стали реальністю";

"Відчуття, нібито про щось знав";

"Які страшні тепер ці слова... Я не розумію як таке могло статися";

"Це шок, такі слова стали пророчими";

"Як шкода, що ці слова стали реальністю".

Юрій Ворожко помер

Блогер пішов з життя 26 лютого. Йому було лише 32 роки.

Ворожко потонув у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому.

Відомо, що в чоловіка залишилась вагітна дружина та двоє дітей. До того ж нещодавно сім'я дізналася, що в них народиться донечка.