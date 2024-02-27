Він пожартував про це в одному з останніх відео. Шанувальники блогера й досі не вірять, що слова Юрія стали реальністю.
До теми Домовились зустрітись, – відомий ведучий пригадав розмову з Ворожком напередодні його смерті
Жарт Ворожка став пророчим
Підписники блогера звернули увагу на те, що всього за 4 дні до смерті Юрій поділився гумористичним відео, в якому показав реакцію чоловіків і жінок на підвищення температури. У ролику дружина Юрія з температурою 38 градусів енергійно виконувала домашні справи. На противагу цьому, сам Ворожко з температурою 36,8 градуса марив.
Якщо я помру… А я, схоже, помру! Назви доньку на мою честь,
– жартівливо сказав у відео блогер.
Реакція мережі
У коментарях під цим роликом фани поділилися, що тепер це відео виглядає моторошно.
- "Не вкладається в голові, що його слова стали реальністю";
- "Відчуття, нібито про щось знав";
- "Які страшні тепер ці слова... Я не розумію як таке могло статися";
- "Це шок, такі слова стали пророчими";
- "Як шкода, що ці слова стали реальністю".
Юрій Ворожко помер
- Блогер пішов з життя 26 лютого. Йому було лише 32 роки.
- Ворожко потонув у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому.
- Відомо, що в чоловіка залишилась вагітна дружина та двоє дітей. До того ж нещодавно сім'я дізналася, що в них народиться донечка.
- Точна причина смерті блогера поки залишається невідомою і буде встановлена в ході судово-медичної експертизи. Водночас під час огляду тіла поліціянти не виявили видимих ознак насильницької смерті.
- Дружина Юрія зазначила, що подальші подробиці про його похорон розповість пізніше.