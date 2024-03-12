Ерік Кармен пішов у засвіти в середині березня, коли спав. Утім, точну дату смерті й причину дружина покійного співака Емі не зазначила.
До слова Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
Ерік Кармен помер
В офіційному зверненні до прихильників творчості Еріка йдеться, що Кармен був щасливий знати, що його музика знайшла відгук у серцях мільйонів фанів. Також дружина Кармена попросила, аби журналісти поважали конфіденційність родини покійної зірки й дали їм змогу пережити непросту втрату.
З величезним сумом ми повідомляємо несамовиту новину про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий та талановитий Ерік помер уві сні у вихідні. Йому було дуже приємно усвідомлювати, що протягом десятиліть його музика чіпала багатьох, і це буде його незабутньою спадщиною. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї, поки ми оплакуємо нашу величезну втрату. Любов — це все, що має значення... Вірність і назавжди,
– написала Емі Кармен.
Що відомо про Еріка Кармена
- Ерік Кармен народився 1949 року в передмісті Клівленда.
- Свою популярність співак здобув у гурті Raspberries.
- Із 1970 років Ерік розпочав сольну кар'єру. У цей час був написаний трек "All by Myself", який у 1996 році переспівала Селін Діон.
Ерік Кармен – All by Myself: слухати онлайн пісню