Ерік Кармен пішов у засвіти в середині березня, коли спав. Утім, точну дату смерті й причину дружина покійного співака Емі не зазначила.

Ерік Кармен помер

В офіційному зверненні до прихильників творчості Еріка йдеться, що Кармен був щасливий знати, що його музика знайшла відгук у серцях мільйонів фанів. Також дружина Кармена попросила, аби журналісти поважали конфіденційність родини покійної зірки й дали їм змогу пережити непросту втрату.

З величезним сумом ми повідомляємо несамовиту новину про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий та талановитий Ерік помер уві сні у вихідні. Йому було дуже приємно усвідомлювати, що протягом десятиліть його музика чіпала багатьох, і це буде його незабутньою спадщиною. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї, поки ми оплакуємо нашу величезну втрату. Любов — це все, що має значення... Вірність і назавжди,

– написала Емі Кармен.

Що відомо про Еріка Кармена

Ерік Кармен народився 1949 року в передмісті Клівленда.

Свою популярність співак здобув у гурті Raspberries.

Із 1970 років Ерік розпочав сольну кар'єру. У цей час був написаний трек "All by Myself", який у 1996 році переспівала Селін Діон.

Ерік Кармен – All by Myself: слухати онлайн пісню