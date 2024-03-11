Переносить у клуб 2000-х: у тіктоці завірусилась пісня Soaked, що нагадує стиль Брітні Спірс

У мережі завірусилась пісня 24-річної співачки Shy Smith, яка лиш починає свою кар'єру. Та її трек з енергією нульових підкорив тікток.

Зараз одна з найпопулярніших пісень у тіктоці – це трек Soaked молодої виконавиці Shy Smith. Співачку називають молодою попдівою та прогнозують їй успішне майбутнє.

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Трек Soaked завірусився у мережі

Shy Smith була популярною і раніше. Вона почала свій шлях у 20 років як модна інфлюенсерка. У своєму стилі дівчина надихалася моделями та колекціями одягу з 2000-х та ери Y2K. Це особлива естетика, яка відзначалася провокаційними деталями, обтислими речами з низькою посадкою, аксесуари з глянцем та стразами.

Епоху нульових Shy Smith вирішила відобразити і у своїх треках. Можливо, саме тому її пісня "залетіла" в соціальних мережах та стримінгових платформах. Наприклад, на Spotify її послухали майже 34 мільйони разів.

Shy Smith – Soaked: слухайте онлайн

Це трек про кохання, зваблення і спокусу у стосунках. Сама Shy Smith зізнавалась, що вкладала у мелодію естетику 90-х і нульових. З цим погоджуються і користувачі, яким здалось, що цю пісню створили у 2000-х. Багатьом вона нагадала треки Брітні Спірс.

Просто хочу, щоб кожен, хто слухав мою пісню, почувався наче він у клубі у 2004 році. Немов я якимось чином вставила у трек машину часу,

– ділилась співачка.

Пісня швидко стала саундтреком до роликів у тіктоці. Під неї знімають танці, лайфстайл-ролики, жарти, нарізки з кадрами улюблених акторів тощо.

Трек став хітом тіктока і для українських користувачів.