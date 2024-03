Минулого місяця користувачка тіктока опублікував коротке відео, де показав миску з полуницею, вкритою шоколадом. Станом на березень цей ролик зібрав майже 400 мільйонів переглядів та понад 40 мільйонів вподобань.

Незвичний тренд тіктока

Цей ролик став мегавірусним, хоч користувачка просто зняв полуницю крупним планом зі спалахом. Під ним немає жодного опису чи підпису, лише хештеги.

Після цього відео тіктокерка стала знімати й інші ролики: відео млинців, заморожених фруктів, а ще рецепт тих самих полуниць у шоколадній глазурі.

Так у соцмережі зародився новий тренд – демонструвати їжу на камеру з увімкненим спалахом. Хтось показує своїх близьких чи домашніх тварин. Відео збирають мільйони переглядів.

Одна з користувачок поділилась теорією, чому це відео так "залетіло" на платформі. Вона нагадала, що в сучасну епоху кожен хоче бути творцем і вигадати щось оригінальне. На її думку, відповідь ховається у запитанні: кожна людина міркує, чому це так популярно, залишає подібні коментарі, ділиться з друзями, таким чином просуваючи відео.

Давній трек знову став популярним

Завдяки цьому трендові у мережі стала популярною пісня Боббі Колдвела What You Won't Do for Love. Вона піднялась на перше місце в чарті Billboard Top 50, хоч її випустили майже 50 років тому.

