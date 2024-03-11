Сейчас одна из самых популярных песен в тиктоке – это трек Soaked молодой исполнительницы Shy Smith. Певицу называют молодой поп-дивой и прогнозируют ей успешное будущее.

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Трек Soaked завирусился в сети

Shy Smith была популярной и раньше. Она начала свой путь в 20 лет как модная инфлюенсерка. В своем стиле девушка вдохновлялась моделями и коллекциями одежды из 2000-х и эры Y2K. Это особая эстетика, которая отмечалась провокационными деталями, обтягивающими вещами с низкой посадкой, аксессуары с глянцем и стразами.

Эпоху нулевых Shy Smith решила отразить и в своих треках. Возможно, именно поэтому ее песня "залетела" в социальных сетях и стриминговых платформах. Например, на Spotify ее послушали почти 34 миллиона раз.

Shy Smith – Soaked: слушайте онлайн

Это трек о любви, обольщении и соблазнении в отношениях. Сама Shy Smith признавалась, что вкладывала в мелодию эстетику 90-х и нулевых. С этим соглашаются и пользователи, которым показалось, что эту песню создали в 2000-х. Многим она напомнила треки Бритни Спирс.

Просто хочу, чтобы каждый, кто слушал мою песню, чувствовал себя как будто он в клубе в 2004 году. Словно я каким-то образом вставила в трек машину времени,

– делилась певица.

Песня быстро стала саундтреком к роликам в тиктоке. Под нее снимают танцы, лайфстайл-ролики, шутки, нарезки с кадрами любимых актеров и тому подобное.

Трек стал хитом тиктока и для украинских пользователей.