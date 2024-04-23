Made in Romania: як хіт 2012 року сьогодні розриває тікток

23 квітня 2024, 06:30
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У тіктоці вже тривалий час вірусним є трек Made in Romania. Точніше, його ремікс у стилі фонк. Цікаво, що реліз цієї пісні відбувся ще 12 років тому, а заспівав її 15-річний юнак.

Водночас саме зараз вона знову набирає популярності в мережі. Все, що відомо про трек, його виконавця та тренд на цю пісню в тіктоці – дивіться далі в матеріалі.

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Як трек Made in Romania завірусився у тіктоці 

Одним із найпопулярніших відео під цей звук є запальний танець двох братів Kalinbrothers. Ролик переглянули понад 28 мільйонів разів, а вподобали це відео 3,7 мільйона користувачів.

Згодом й інші відомі тіктокери почали знімати схожі відео.

@derinelmabrouk @tunsi ♬ made in romania brazilian funk - Ali Beats
@lizanataliaofficial Akibat kebanyakan makan ketupat , opor dkk nya nih #fyp #lizanatalia #virall #viraltiktok #fypシ゚viral #danceviral #mysister #dance ♬ made in romania brazilian funk - Ali Beats

Цікаво, що на Kalinbrother навіть робили пародію двоє дівчат. Це відео назбирало 865 тисяч лайків та мільйони переглядів.

@sisterss.team Düetsiz hali istenmişti ️ #keşfet #kalinbrothers ♬ made in romania brazilian funk - Ali Beats

Зауважимо, що зараз пісня знову набирає популярності. Відео, що були зняті декілька днів тому вже мають мільйонні перегляди та вподобайки.

@lossiblings_ Extrañaban las transiciones? @SHICKO @N E N A ♬ made in romania brazilian funk - Ali Beats

Що відомо про пісню Made in Romania

  • У 2012 році її випустив син покійного Петріка Черчела, Йонуц, який завдяки татові співакові розпочав свою кар'єру в ранньому дитинстві. Вони навіть спільно випускали пісні.

Йонуц Черчела – Made in Romania: дивіться відео онлайн 

    • Зауважимо, що у віці 12 років Йонуц випустив свій перший альбом, що складався з 8 пісень, а трек Made in Romania приніс йому світову славу.
    • Згодом, як відомо, виконавець не міг виходити на сцену через проблеми зі здоров'ям.
    • Сьогодні Йонуц одружений і має двох дітей, Патріка та Селену.
    •  Цікаво, що його син пішов музичними слідами батька, випустивши пісню, присвячену своєму дідусеві.
    Автор: Софія Хомишин