В то же время именно сейчас она снова набирает популярность в сети. Все, что известно о треке, его исполнителя и тренд на эту песню в тиктоке – смотрите далее в материале.
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Как трек Made in Romania завирусился в тиктоке
Одним из самых популярных видео под этот звук является зажигательный танец двух братьев Kalinbrothers. Ролик посмотрели более 28 миллионов раз, а понравились это видео 3,7 миллиона пользователей.
Впоследствии и другие известные тиктокеры начали снимать похожие видео.
Интересно, что на Kalinbrother даже делали пародию две девушки. Это видео собрало 865 тысяч лайков и миллионы просмотров.
Заметим, что сейчас песня снова набирает популярность. Видео, что были сняты несколько дней назад уже имеют миллионные просмотры и лайки.
Что известно о песне Made in Romania
- В 2012 году ее выпустил сын покойного Петрика Черчела, Йонуц, который благодаря папе певцу начал свою карьеру в раннем детстве. Они даже совместно выпускали песни.
Йонуц Черчела – Made in Romania: смотрите видео онлайн
- В возрасте 12 лет Йонуц выпустил свой первый альбом, состоящий из 8 песен, а трек Made in Romania принес ему мировую славу.
- Впоследствии, как известно, исполнитель не мог выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
- Сегодня Йонуц женат и имеет двоих детей, Патрика и Селену.
- Интересно, что его сын пошел по музыкальным следам отца, выпустив песню, посвященную своему дедушке.