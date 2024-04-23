В то же время именно сейчас она снова набирает популярность в сети. Все, что известно о треке, его исполнителя и тренд на эту песню в тиктоке – смотрите далее в материале.

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Как трек Made in Romania завирусился в тиктоке

Одним из самых популярных видео под этот звук является зажигательный танец двух братьев Kalinbrothers. Ролик посмотрели более 28 миллионов раз, а понравились это видео 3,7 миллиона пользователей.

Впоследствии и другие известные тиктокеры начали снимать похожие видео.

Интересно, что на Kalinbrother даже делали пародию две девушки. Это видео собрало 865 тысяч лайков и миллионы просмотров.

Заметим, что сейчас песня снова набирает популярность. Видео, что были сняты несколько дней назад уже имеют миллионные просмотры и лайки.

Что известно о песне Made in Romania

В 2012 году ее выпустил сын покойного Петрика Черчела, Йонуц, который благодаря папе певцу начал свою карьеру в раннем детстве. Они даже совместно выпускали песни.

Йонуц Черчела – Made in Romania: смотрите видео онлайн

В возрасте 12 лет Йонуц выпустил свой первый альбом, состоящий из 8 песен, а трек Made in Romania принес ему мировую славу.

Впоследствии, как известно, исполнитель не мог выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

Сегодня Йонуц женат и имеет двоих детей, Патрика и Селену.