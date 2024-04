Також ця лірична пісня неодмінно сподобається слухачам, котрі зараз закохані. Тож, детальніше про Belong together, яка заполонила рекомендації й збирає мільйони лайків – далі в матеріалі.

Вас також може зацікавити Тіктокери масово знімають відео під трек, який збирає мільйони лайків і переглядів: назва пісні

Який новий тренд з'явився в тіктоці

Найчастіше під трек Belong together можна побачити відео про подорожі, де юзери демонструють своє бажання відвідати різні країни чи міста. Один з таких роликів зібрав понад 1,1 мільйона вподобань, а підпис "You and me Rome, together?" натякає на спільну подорож до Риму.

Також схожі відео є про Гаваї, Комо, Лондон, Санторині та інші. Зауважимо, у ролику зазвичай показують декілька красивих локацій з місця, в яке пропонують завітати.

З огляду на те, що в треці оспівується любов, то закохані пари також часом знімають милі відео під цю пісню, які набирають мільйони лайків та переглядів.

Що відомо про композицію Belong together

Трек вийшов близько двох місяців тому, його автором є молодий артист Mark Ambor. Кліп на пісню переглянули вже понад 3 мільйонів разів і поставили тисячі вподобайок.

Mark Ambor – Belong together: дивіться відео онлайн

Перші пісні виконавця на його каналі з'явилися 4 роки тому. Серед популярних треків, орім Belong together, є Good To Be, Curls In The Wind, I Hope It All Works Out тощо.

Що цікаво, також Mark знімає влоги для ютуб-каналу, де розповідає про своє життя.