Водночас саме зараз вона знову набирає популярності в мережі. Все, що відомо про трек, його виконавця та тренд на цю пісню в тіктоці – дивіться далі в матеріалі.

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Як трек Made in Romania завірусився у тіктоці

Одним із найпопулярніших відео під цей звук є запальний танець двох братів Kalinbrothers. Ролик переглянули понад 28 мільйонів разів, а вподобали це відео 3,7 мільйона користувачів.

Згодом й інші відомі тіктокери почали знімати схожі відео.

Цікаво, що на Kalinbrother навіть робили пародію двоє дівчат. Це відео назбирало 865 тисяч лайків та мільйони переглядів.

Зауважимо, що зараз пісня знову набирає популярності. Відео, що були зняті декілька днів тому вже мають мільйонні перегляди та вподобайки.

Що відомо про пісню Made in Romania

У 2012 році її випустив син покійного Петріка Черчела, Йонуц, який завдяки татові співакові розпочав свою кар'єру в ранньому дитинстві. Вони навіть спільно випускали пісні.

Йонуц Черчела – Made in Romania: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що у віці 12 років Йонуц випустив свій перший альбом, що складався з 8 пісень, а трек Made in Romania приніс йому світову славу.

Згодом, як відомо, виконавець не міг виходити на сцену через проблеми зі здоров'ям.

Сьогодні Йонуц одружений і має двох дітей, Патріка та Селену.