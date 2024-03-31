Шедевр української культури: у тікток постять щемливі відео під хіт Івасюка Пісня буде поміж нас
Стара композиція українського виконавця Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас" знову на піку популярності. Юзери знімають різні відео під трек, які відразу потрапляють у тренди.
Всупереч усім недолікам соцмереж, інколи вони нагадують нам про давно забуті шедеври української культури. Як-от, наприклад, із легендарною композицією Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас", якій понад 50 років.
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"Пісня поміж нас" підриває тікток
У тікток завірусився один із хітів Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас". Юзери знімають неймовірної краси відео, де показують мальовничі куточки нашої України. Пісня отримала дійсно нове дихання.
Крім того, у мережі ширяться чимало роликів, де талановиті юзери діляться своїми переспівами відомої пісні. Вражає, що виконують трек не лише українці, але й іноземці. І це просто насолода для вух.
У чому цінність хіта Володимира Івасюка
Одну зі своїх легендарних пісень музикант створив у 1971 році й присвятив своєму коханню – журналістці газети "Молодий буковинець" Галині Тарасюк, яка мала написати про співака статтю. Пара познайомилися восени 1970 року – і в них зав'язалися романтичні стосунки. Галина щойно переїхала до Чернівців, де мешкав Івасюк, тому він проводив їй екскурсії мало не кожен день.
Згодом Івасюк переїхав до Львова вчитися в консерваторії, а Галина вийшла заміж за іншого. Утім, їхні стосунки дали життя щемкій пісні "Пісня буде поміж нас", яка й досі користується шаленою популярністю серед меломанів.
Володимир Івасюк – Пісня буде поміж нас – слухати онлайн пісню: