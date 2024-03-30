Тікток – місце, де можна гарно проявити свою креативність. Так, у соціальній мережі на піку популярності новий танцювальний батл під ремікс гурту Above & Beyond на трек "Blue Monday".

До слова Війна набагато ближче: щемливий виступ Міші Скорпіона з треком "За териконами" розриває тікток

У чому фішка тренду

Користувачі з усього світу записують кумедні ролики, де постають боксерами на уявному рингу. Вони імітують бій, який супроводжується дискусійним діалогом: питанням і відповіддю. Це жартівливі рілси, де обігруються різні життєві ситуації.

Наприклад, дівчина просить хлопця замовити їй кебаб, донька відпрошується в тата піти погуляти ввечері або ж подруга переконує свою подружку в тому, щоб та не писала колишньому.

До речі, тренд підхопили й українські зірки. Актори Тарас Цимбалюк й Ірина Кудашова розіграли сценку, де вивідують, коли будуть продовження серіалів, у яких вони знялися. Ірина цікавиться в Тараса про новий сезон "Жіночого лікаря", а Цимбалюк у Кудашової – про 4 сезон "Школи"

Що відомо про ремікс "Blue Monday"

Окрім тренду на танцювальний батл, у тікток завірусився і ремікс треку "Blue Monday" чотирирічної давності, який створила популярна британська група з нульових Above & Beyond.

Цікаво, що це не перший ремікс пісні. У 1988 і 1995 роки теж були випущені два варіанти треку. А сама оригінальна версія синглу була зарелізина в 1983 році іншим британським бендом New Order.

Завдяки Above & Beyond запальне диско в стилі 70-80-х знову на піку популярності і просто розриває тікток.

Above & Beyond – Blue Monday – слухати онлайн: