Вопреки всем недостаткам соцсетей, иногда они напоминают нам о давно забытых шедеврах украинской культуры. Например, например, с легендарной композицией Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас", которой более 50 лет.

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"Пісня буде поміж нас" взрывает тикток

В тикток завирусился один из хитов Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас". Юзеры снимают невероятной красоты видео, где показывают живописные уголки нашей Украины. Песня получила действительно новое дыхание.

Кроме того, в сети распространяются немало роликов, где талантливые пользователи делятся своими перепевами известной песни. Поражает, что выполняют трек не только украинцы, но и иностранцы. И это просто наслаждение для ушей.

В чем ценность хита Владимира Ивасюка

Одну из своих легендарных песен музыкант создал в 1971 году и посвятил своей любви – журналистке газеты "Молодой буковинец" Галине Тарасюк, которая должна была написать о певце статью. Пара познакомились осенью 1970 года – и у них завязались романтические отношения. Галина только переехала в Черновцы, где жил Ивасюк, поэтому он проводил ей экскурсии чуть ли не каждый день.

Впоследствии Ивасюк переехал во Львов учиться в консерватории, а Галина вышла замуж за другого. Впрочем, их отношения дали жизнь щемящей песне "Пісня буде поміж нас", которая до сих пор пользуется бешеной популярностью среди меломанов.

Владимир Ивасюк – Пісня буде поміж нас – слушать онлайн песню: