Всупереч усім недолікам соцмереж, інколи вони нагадують нам про давно забуті шедеври української культури. Як-от, наприклад, із легендарною композицією Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас", якій понад 50 років.

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"Пісня поміж нас" підриває тікток

У тікток завірусився один із хітів Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас". Юзери знімають неймовірної краси відео, де показують мальовничі куточки нашої України. Пісня отримала дійсно нове дихання.

Крім того, у мережі ширяться чимало роликів, де талановиті юзери діляться своїми переспівами відомої пісні. Вражає, що виконують трек не лише українці, але й іноземці. І це просто насолода для вух.

У чому цінність хіта Володимира Івасюка

Одну зі своїх легендарних пісень музикант створив у 1971 році й присвятив своєму коханню – журналістці газети "Молодий буковинець" Галині Тарасюк, яка мала написати про співака статтю. Пара познайомилися восени 1970 року – і в них зав'язалися романтичні стосунки. Галина щойно переїхала до Чернівців, де мешкав Івасюк, тому він проводив їй екскурсії мало не кожен день.

Згодом Івасюк переїхав до Львова вчитися в консерваторії, а Галина вийшла заміж за іншого. Утім, їхні стосунки дали життя щемкій пісні "Пісня буде поміж нас", яка й досі користується шаленою популярністю серед меломанів.

Володимир Івасюк – Пісня буде поміж нас – слухати онлайн пісню: