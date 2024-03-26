Ще один захисник: відомий письменник Остап Українець мобілізувався до ЗСУ
Джерело:Остап Українець
Український письменник і літературний блогер Остап Українець приєднався до лав Збройних Сил. Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" та співзасновник однойменного видавництва зазначив, що вже остаточно мобілізувався і зараз проходить підготовку в навчальному центрі.
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Що буде з видавництвом і YouTube-каналом
Він також додав, що тепер весь чоловічий склад команди "Гуманітарки" проходить військову службу.
Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно,
– пояснив Українець.
Однак, у команді залишилася співзасновниця видавництва Катерина Дудка, тож, "Твоя підпільна гуманітарка" продовжить видавати книжки. Щоправда, зазначає письменник, це буде трохи повільніше.
А от на YouTube-каналі впродовж певного часу не виходитимуть нові відео.
Остап Українець додає, що над перекладами він теж не зможе працювати, принаймні найближчим часом.
Що відомо про Остапа Українця
- Остап Українець дебютував як письменник у 2016 році, і вже через рік завершив свою першу значну роботу — історичний роман "Малхут", присвячений Станіславову. У 2018 році та 2019 році вийшли ще дві книжки, що стали продовженням роману: "Транс" та "Канцелярія хрестових походів".
- Він також переклав ряд відомих творів, включаючи поему Т. С. Еліота "Безплідна земля", твори Г. Ф. Лавкрафта, Е. Гантера та Н. Стівенсона.
- У 2021 році спільно з Євгеном Ліром і Катериною Дудкою заснував видавництво "Твоя підпільна гуманітарка". До цього команда активно розвивала однойменний канал на YouTube.