Освідчення Спартака Субботи, смерть батька Ані Лорак та багато іншого: гучні події тижня

На цьому тижні сталося багато неочікуваних подій. Від несподіваного одруження відомого псевдопсихолога до першого живого виступу інкогніто-співачки.

Про найгучніші події тижня, які відбулися з 15 по 21 квітня, детальніше розповість Show 24.

До слова Я дуже переживаю, – Сергій Притула чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації

Скандальний Спартак Суббота освідчився дівчині

Псевдопсихотерапевт зробив пропозицію 24-річній Єлизаветі Комар, яка захоплюється моделінгом. Дівчина опублікувала фото своєї руки з обручкою, підписавши його лаконічно: "Так".



Спартак Суббота освідчився своїй дівчині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що ніяких подробиць про роман "психолога" та його коханої немає навіть у їхніх блогах. Ба більше, сам Спартак ніяк не коментував своє особисте життя до моменту оприлюднення знімків з обручкою.



Єлизавета Комар – наречена Спартака Субботи / Фото з інстаграму дівчини

Смерть батька Ані Лорак

18 квітня стало відомо про загибель поета та заслуженого журналіста України Мирослав Куєка – батька запроданки Ані Лорак. На час смерті чоловікові було 77 років.

Скандальна артистка підтвердила загибель батька, присвятивши йому інстаграм-допис російською мовою. Лорак поширила чорно-біле фото, на якому зовсім юною зображена разом з Мирославом Івановичем.

Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці,

– написала зрадниця під фото.



Ані Лорак зі своїм батьком / Фото з інстаграму співачки

Водночас за словами Валентини Макогон, колишньої редакторки газети "Вільне життя", батько української співачки-зрадниці писав для неї патріотичні пісні, однак виконавиця їх так і не заспівала.

До того ж Кароліна підтримувала зв'язок з батьком і фінансово йому допомагала до 2014 року, однак Валентина не впевнена, як склалися їхні стосунки з початком війни.

Також трагічною звісткою поділився і український співак MELOVIN.

MELOVIN про загибель сестри під час обстрілу

Сестра знаменитості загинула 15 березня під час подвійного ракетного обстрілу Одеси. За словами артиста, наступного дня він мав виступати на весіллі, що викликало в нього емоційний дисонанс. Однак, це допомогло йому зрозуміти, що жити треба тут і зараз.

Під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку та поїхав. До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися та зрозуміти: життя – це тут і зараз. Не треба зволікати,

– поділився виконавець.



MELOVIN повідомив про загибель сестри / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

До того ж виконавець заявив, що його батьки досі перебувають у рідній Одесі, попри усі обстріли міста. Ба більше, співак часто їздить до них, щоб побачитися з близькими людьми.

Перший живий виступ загадкової Klavdia Petrivna

19 квітня, у Палаці Спорту в Києві пройшов концерт відомого українського співака Артема Пивоварова. Після його виконання однієї з пісень репертуару, несподівано з'явилася Klavdia Petrivna в червоному закритому наряді та великому трикутному капелюсі. Цей образ не дозволив глядачам навіть приблизно зрозуміти, хто за ним ховається.

Зірковий дует виконав нову пісню, реліз якої запланований на 25 квітня.

До того ж у цей самий день стало відомо, що Klavdia Petrivna дасть дебютний сольний концерт. Він відбудеться 30 серпня цього року у Палаці Спорту в Києві. Продажі квитків стартують вже 24 квітня.

Клавдія Петрівна протягом року тримала свою особистість у секреті та нарешті готова розкрити всі карти. Хто вона?

– написано в анонсі концерту артистки.



Анонс дебютного концерту Klavdia Petrivna / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нові правила та вартість квитків на Євробачення

Цьогорічне довгоочікуване Євробачення пройде у Швеції в місті Мальме. Квитки на пісенний конкурс вже можна придбати на сайті. Ціни стартують від 145 шведських крон (приблизно 525 гривень).

Допрем'єрний показ – від 145 до 795 шведських крон (527-2893 грн).

Генеральна репетиція фіналу – від 525 до 1 385 шведських крон (1911-5041 грн).

Фінальне шоу – 3795 шведських крон (близько 13755 грн).

VIP-квитки – від 3795 до 7495 крон (13957-27125 грн).

Також відбулися зміни в правилах Євробачення

За новою системою жеребкування учасники обиратимуть свій порядковий номер серед трьох категорій: перша половина шоу, друга половина та вибір продюсера. Тепер буде 6 місць на вибір у першій половині, 6 місць у другій половині та 13 місць у категорії "вибір продюсера".

Ще одна зміна стосується виступів країн Великої п'ятірки, а також тогорічного переможця Швеції у фіналі. Вони уперше в історії виступлять наживо. У попередні роки представники цих країн виступали лише у гранд-фіналі, а фрагменти їхніх генеральних репетицій транслювалися під час півфіналів.

Також, на відміну від попередніх років, коли голосування починалося після того, як всі учасники завершили свої виступи, у 2024 році воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого конкурсанта.

До того ж відбулися зміни для глядачів з країн, які не беруть участі в Євробаченні. Тепер вони матимуть 24 години для того, щоб віддати свої голоси за улюблених виконавців. Крім того, онлайн-голосування розпочнеться після другої генеральної репетиції перед півфіналом та фіналом і триватиме до завершення виступів.

Представниці від України на Євробаченні показали сценічні костюми

З огляду на те, що Євробачення відбудеться вже зовсім скоро, співачки alyona alyona та Jerry Heil вирішили показати свої сценічні костюми.

На першому фото Яна позує в стильному вбранні, що складається з чорних штанів-палаццо та мінісукні. Свій look співачка доповнила чокером і чорним взуттям. alyona alyona постала в чорній шкіряній укороченій куртці, білій сорочці та штанах зі сріблястими вставками. Доповнювали її образ металева краватка й кросівки.

Друге вбрання, яке продемонструвала Jerry Heil, це чорна сорочка з коміром, спідниця та біла краватка, прикрашена срібним мечем. Білі шкарпетки та чорні підбори стали доповнення цього ансамблю.

Наступний образ Альони теж був total black. Вона підібрала чорну сукню, штани й кросівки в тон.