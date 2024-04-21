О самых громких событиях недели, которые произошли с 15 по 21 апреля, подробнее расскажет Show 24.

К слову Я очень переживаю, – Сергей Притула честно признался, имеет ли бронь от мобилизации

Скандальный Спартак Суббота сделал предложение девушке

Псевдопсихотерапевт сделал предложение 24-летней Елизавете Комар, которая увлекается моделингом. Девушка опубликовала фото своей руки с обручальным кольцом, подписав его лаконично: "Да".



Спартак Суббота сделал предложение своей девушке / Скриншот из инстаграмм-сторис

Интересно, что никаких подробностей о романе "психолога" и его возлюбленной нет даже в их блогах. Более того, сам Спартак никак не комментировал свою личную жизнь до момента обнародования снимков с кольцом.



Елизавета Комар – невеста Спартака Субботы / Фото из инстаграмма девушки

Смерть отца Ани Лорак

18 апреля стало известно о гибели поэта и заслуженного журналиста Украины Мирослав Куека – отца предательницы Ани Лорак. На момент смерти мужчине было 77 лет.

Скандальная артистка подтвердила гибель отца, посвятив ему инстаграм-пост на русском языке. Лорак распространила черно-белое фото, на котором совсем юной изображена вместе с Мирославом Ивановичем.

Прощай, тату. Ты всегда в моем сердце,

– написала предательница под фото.



Ани Лорак со своим отцом / Фото из инстаграмма певицы

В то же время по словам Валентины Макогон, бывшего редактора газеты "Свободная жизнь", отец украинской певицы-предательницы писал для нее патриотические песни, однако исполнительница их так и не спела.

К тому же Каролина поддерживала связь с отцом и финансово ему помогала до 2014 года, однако Валентина не уверена, как сложились их отношения с началом войны.

Также трагическим известием поделился и украинский певец MELOVIN.

MELOVIN о гибели сестры во время обстрела

Сестра знаменитости погибла 15 марта во время двойного ракетного обстрела Одессы. По словам артиста, на следующий день он должен был выступать на свадьбе, что вызвало у него эмоциональный диссонанс. Однако, это помогло ему понять, что жить надо здесь и сейчас.

Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить,

– поделился исполнитель.



MELOVIN сообщил о гибели сестры / Скриншот из инстаграмм-сторис певца

К тому же исполнитель заявил, что его родители до сих пор находятся в родной Одессе, несмотря на все обстрелы города. Более того, певец часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.

Первое живое выступление загадочной Klavdia Petrivna

19 апреля, во Дворце Спорта в Киеве прошел концерт известного украинского певца Артема Пивоварова. После его исполнения одной из песен репертуара, неожиданно появилась Klavdia Petrivna в красном закрытом наряде и большой треугольной шляпе. Этот образ не позволил зрителям даже приблизительно понять, кто за ним скрывается.

Звездный дуэт исполнил новую песню, релиз которой запланирован на 25 апреля.

К тому же в этот же день стало известно, что Klavdia Petrivna даст дебютный сольный концерт. Он состоится 30 августа этого года во Дворце Спорта в Киеве. Продажи билетов стартуют уже 24 апреля.

Клавдия Петровна в течение года держала свою личность в секрете и наконец готова раскрыть все карты. Кто она?

– написано в анонсе концерта артистки.



Анонс дебютного концерта Klavdia Petrivna / Скриншот из инстаграмм-сторис

Новые правила и стоимость билетов на Евровидение

Нынешнее долгожданное Евровидение пройдет в Швеции в городе Мальме. Билеты на песенный конкурс уже можно приобрести на сайте. Цены стартуют от 145 шведских крон (примерно 525 гривен).

Допремьерный показ – от 145 до 795 шведских крон (527-2893 грн).

Генеральная репетиция финала – от 525 до 1 385 шведских крон (1911-5041 грн).

Финальное шоу – 3795 шведских крон (около 13755 грн).

VIP-билеты – от 3795 до 7495 крон (13957-27125 грн).

Также произошли изменения в правилах Евровидения

По новой системе жеребьевки участники будут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера. Теперь будет 6 мест на выбор в первой половине, 6 мест во второй половине и 13 мест в категории "выбор продюсера".

Еще одно изменение касается выступлений стран Большой пятерки, а также прошлогоднего победителя Швеции в финале. Они впервые в истории выступят вживую. В предыдущие годы представители этих стран выступали только в гранд-финале, а фрагменты их генеральных репетиций транслировались во время полуфиналов.

Также, в отличие от предыдущих лет, когда голосование начиналось после того, как все участники завершили свои выступления, в 2024 году оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого конкурсанта.

К тому же произошли изменения для зрителей из стран, которые не участвуют в Евровидении. Теперь они будут иметь 24 часа для того, чтобы отдать свои голоса за любимых исполнителей. Кроме того, онлайн-голосование начнется после второй генеральной репетиции перед полуфиналом и финалом и продлится до завершения выступлений.

Представительницы от Украины на Евровидении показали сценические костюмы

Учитывая то, что Евровидение состоится уже совсем скоро, певицы alyona alyona и Jerry Heil решили показать свои сценические костюмы.

На первом фото Яна позирует в стильном наряде, состоящий из черных брюк-палаццо и мини-платья. Свой look певица дополнила чокером и черной обувью. alyona alyona предстала в черной кожаной укороченной куртке, белой рубашке и штанах с серебристыми вставками. Дополняли ее образ металлический галстук и кроссовки.

Второй наряд, который продемонстрировала Jerry Heil, это черная рубашка с воротником, юбка и белый галстук, украшенный серебряным мечом. Белые носки и черные каблуки стали дополнением этого ансамбля.

Следующий образ Алены тоже был total black. Она подобрала черное платье, брюки и кроссовки в тон.