Приїзд в Україну й трек з alyona alyona і Jerry Heil: Nemo заінтригували планами після перемоги

Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo натякнули на те, що готують спільну пісню з українками alyona alyona і Jerry Heil. До того ж швейцарці зізнались про бажання приїхати до Києва.

Представницям України на Євробаченні 2024 – alyona alyona і Jerry Heil – вдалося потоваришувати з учасниками з багатьох інших країн. Зокрема й з лідерами пісенного конкурсу.

До слова Alyona alyona пояснила, чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024

Nemo про співпрацю з alyona alyona і Jerry Heil

Ще на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil похвалилися, що подружилися з Nemo зі Швейцарії. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом.

Ці двоє (alyona alyona і Jerry Heil – Show 24) – вони такі дивовижні! Ви навіть не уявляєте, який скарб маєте. Це правда, найдивовижніші люди. Я захоплююсь і так хочу продовжувати наше спілкування. Хто його знає, може, щось разом і утнемо… Ми не знаємо, може, й створимо щось,

– сказали Nemo.

Nemo ідентифікують себе як небінарну людину, тому відносно себе вони просять використовувати гендерно-нейтральну лексику, тобто займенники вони/їх.

Nemo також зізналися, що сподіваються завітати до України після Євробачення. Про це вони також казали на пресконференції вже після перемоги.

Інтерв'ю з Nemo: дивіться відео онлайн

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