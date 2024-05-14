Приїзд в Україну й трек з alyona alyona і Jerry Heil: Nemo заінтригували планами після перемоги
Джерело:Євробачення Україна
Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo натякнули на те, що готують спільну пісню з українками alyona alyona і Jerry Heil. До того ж швейцарці зізнались про бажання приїхати до Києва.
Представницям України на Євробаченні 2024 – alyona alyona і Jerry Heil – вдалося потоваришувати з учасниками з багатьох інших країн. Зокрема й з лідерами пісенного конкурсу.
До слова Alyona alyona пояснила, чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024
Nemo про співпрацю з alyona alyona і Jerry Heil
Ще на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil похвалилися, що подружилися з Nemo зі Швейцарії. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом.
Ці двоє (alyona alyona і Jerry Heil – Show 24) – вони такі дивовижні! Ви навіть не уявляєте, який скарб маєте. Це правда, найдивовижніші люди. Я захоплююсь і так хочу продовжувати наше спілкування. Хто його знає, може, щось разом і утнемо… Ми не знаємо, може, й створимо щось,
– сказали Nemo.
Nemo також зізналися, що сподіваються завітати до України після Євробачення. Про це вони також казали на пресконференції вже після перемоги.
Інтерв'ю з Nemo: дивіться відео онлайн
Чим відомі переможці Євробачення-2024
- На Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія. Її представниками були 24-річні Nemo з піснею The Code – вони отримали 591 бал від глядачів та журі.
- Справжнє ім'я виконавців – Немо Меттлер. Вони займаються музикою з самого дитинства та вміють грати на кількох музичних інструментах. Широка публіка дізналась про артистів у 2017, коли у Nemo вийшов сингл, що став хітом.
- Nemo отримали 5 нагород Swiss Music Awards, а вже у 2024 році вони пройшли національний відбір у Швейцарії.