Приїзд в Україну й трек з alyona alyona і Jerry Heil: Nemo заінтригували планами після перемоги

14 травня 2024, 18:20
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Джерело:

Євробачення Україна

Тріумфатори Євробачення-2024 Nemo натякнули на те, що готують спільну пісню з українками alyona alyona і Jerry Heil. До того ж швейцарці зізнались про бажання приїхати до Києва.

Представницям України на Євробаченні 2024 – alyona alyona і Jerry Heil – вдалося потоваришувати з учасниками з багатьох інших країн. Зокрема й з лідерами пісенного конкурсу. 

До слова Alyona alyona пояснила, чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024

Nemo про співпрацю з alyona alyona і Jerry Heil 

Ще на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil похвалилися, що подружилися з Nemo зі Швейцарії. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом. 

Ці двоє (alyona alyona і Jerry Heil – Show 24) – вони такі дивовижні! Ви навіть не уявляєте, який скарб маєте. Це правда, найдивовижніші люди. Я захоплююсь і так хочу продовжувати наше спілкування. Хто його знає, може, щось разом і утнемо… Ми не знаємо, може, й створимо щось,
– сказали Nemo.

Зверніть увагу! Nemo ідентифікують себе як небінарну людину, тому відносно себе вони просять використовувати гендерно-нейтральну лексику, тобто займенники вони/їх.

Nemo також зізналися, що сподіваються завітати до України після Євробачення. Про це вони також казали на пресконференції вже після перемоги.

Інтерв'ю з Nemo: дивіться відео онлайн

Чим відомі переможці Євробачення-2024

  • На Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія. Її представниками були 24-річні Nemo з піснею The Code – вони отримали 591 бал від глядачів та журі. 
  • Справжнє ім'я виконавців – Немо Меттлер. Вони займаються музикою з самого дитинства та вміють грати на кількох музичних інструментах. Широка публіка дізналась про артистів у 2017, коли у Nemo вийшов сингл, що став хітом.
  • Nemo отримали 5 нагород Swiss Music Awards, а вже у 2024 році вони пройшли національний відбір у Швейцарії. 
Автор: Марія Касій