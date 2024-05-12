Nemo були настільки переповнені емоціями, що зламали кубок Євробачення-2024 просто на сцені. Та бідкатися за переможців не варто – їм вручили новий трофей.

До слова Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – переможцями Євробачення-2024

Що кажуть Nemo про перемогу

Ви не повірите, що тільки-но сталося. Ми щойно виграли Євробачення. І ми зламали трофей! Зламали ще й ніготь, це було дуже хаотично. Дякую велике за вашу підтримку, за увагу до моєї історії та історії багатьох інших людей. Не забувайте бути добрими один до одного. Любов завжди перемагає,

– такою була перша реакція Nemo.

Перша реакція Nemo на перемогу: відео

Також Nemo дали інтерв'ю після перемоги, де зізналися, що для того, аби описати весь пережитий досвід, бракує слів.

Стояти тут наприкінці й знати, що те, що я зробив, торкнулося багатьох і, сподіваюся, потрапило до потрібних людей, торкнулося життя людей, які не є бінарними або транслюдьми, і просто сподіватися, що вони відчули, що їх побачили сьогодні, – це дивовижно,

– висловилися артисти.

Музиканти зауважили, що їхня пісня The Code – одна з перших, у яких йдеться про комфорт із собою, щастя від розуміння, хто вони є насправді. Як композиція, так і номер, був важливим для виконавців.

"Це дуже важлива пісня для мого життя. Я думаю, що вона назавжди залишиться в моїй пам'яті і буде дивовижним спогадом про те, як я ми виконували її у своєму житті. Це було дивовижне відчуття (під час виступу, – Show 24), я був дійсно в тому моменті. Ми сказали: незалежно від того, що станеться, ми просто хочемо насолоджуватися шоу, бути присутнім в ці три хвилини, ми дійсно зробили це. Ми розповіли свою історію за допомогою виступу", – сказали переможці.

Інтерв'ю з Nemo: дивіться відео онлайн

Важливо зауважили, що Nemo ідентифікують себе як небінарну особу, тому вони просять використовувати відносно них гендерно-нейтральну лексику, тобто займенники вони/їх.

Nemo також пояснили, що за півкуля була на сцені під час виступу. Виявилося, що це дзиґа. Для Nemo вона символізує рівновагу і баланс, який може бути знайдений тільки через рух і плинність. Це метафора для всієї ЛГБТК+ спільноти.