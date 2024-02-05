Цікаво, що попри те, що Павло Зібров має статус учасника бойових дій через війну СРСР в Афганістані, це не вплинуло на розмір його пенсії. Раніше про участь в афганській війні також згадувала Оксана Білозір.

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Павло Зібров розсекретив розмір пенсії

З'ясувалося, що артист від держави отримує 7500 гривень. Він зазначив, що сума пенсії не залежить від того, чи є людина народним артистом. Має значення лише досвід роботи та внески до пенсійного фонду. Водночас, за словами виконавця, в нього є надбавка близько 20%.

Я думав, що все сумують, підраховують, бо я учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював, і Народний артист, і за грамоти, заслуги... Я думав, що все одразу до купи й буде в мене пенсія 50 тисяч. Фіга з маком! 7500 грн,

– поділився співак.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн