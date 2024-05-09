З донькою та її нареченим: Павло Зібров уперше за довгий час виставив сімейне фото

Днями Павло Зібров у супроводі доньки та її нареченого з'явився на одному зі світських заходів. Тож він уперше за довгий час поділився їхнім спільним фото.

Так, на фотографії можна побачити, який вигляд має єдина донька артиста. Також у кадрі з'явився її коханий, бізнесмен Андрій Іщенко, з яким Діана перебуває у стосунках вже довгий період і навіть планує вийти за нього заміж.

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Який вигляд має Діана Зіброва та її наречений

На публічний захід дівчина одягнула чорне вбрання. З аксесуарів вона додала брошку у вигляді білої троянди та чорну сумку. Водночас її обранець Андрій постав у ніжно-блакитному штанному костюмі та білій футболці.

Зауважимо, що сам народний артист позував на світлині у чорному піджаку з золотистими паєтками, чорних штанах і сорочці в тон.



Павло Зібров з донькою та її нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Павла Зіброва

Нещодавно Діані виповнилося 27 років. Зі святом дівчину зворушливо привітав зірковий татусь.

Ти стала моїм кращим помічником у творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюсь тобою та радію твоїм успіхам,

– написав тоді виконавець.

Донька Зіброва – випускниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зараз вона працює PR-спеціалісткою у батька.

"У неї – сім спеціальностей. Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному", – зазначав раніше співак.