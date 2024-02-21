З нагоди свята виконавець поділився мили фото з донькою. Зокрема, він показав світлину, де Діана ще в пелюшках.

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Павло Зібров привітав доньку з днем народження

Артист опублікував зворушливий допис, де написав красиве привітання для Діани. Крім того, він поділився архівними світлинами дівчини. Так, є фото, коли Діана була ще зовсім маленька й ті, де вже доросла.

Ти стала моїм кращим помічником у творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюсь тобою і радію твоїм успіхам. Хочу побажати тобі міцного здоров'я, впевненості у своїх силах, взаємного кохання та світлих радісних днів в мирній Україні! Безмежно любимо тебе з мамою,

– підкреслив співак.

Діана Зіброва

Дівчина є випускницею Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, проте працює піарником свого батька та отримує за це зарплатню.

"У неї – сім спеціальностей. Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному. А що, вона має працювати за бублик?", – говорив раніше співак.

Павло Зібров поділився, що Діана гарно вплинула на репертуар артиста, зробивши його більш привабливим для молодої аудиторії.

Відомо, що донька виконавця перебуває у тривалих стосунках з бізнесменом Андрієм Іщенком.

Пара планувала одружитися у 2020 році, проте була змушена відкласти весілля через вплив пандемії коронавірусу, а згодом й через повномасштабну війну.



Діана Зіброва з коханим / Фото з фейсбуку Андрія Іщенка