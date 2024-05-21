За словами Павла, його батьки дуже просять повернутися назад до Білорусі. Втім, родина актора вірить російській пропаганді, тому він не може поїхати до них.

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Чи спілкується Вишняков з батьками

Павло поділився, що не може знайти спільної мови з батьками, які підтримують путінський режим. Водночас він розповів, що не отримує ніякої підтримки від родичів, а навпаки – тільки засудження його діяльності в Україні.

Ми дуже сваримося. Кожного разу, коли ми розмовляємо про те, що я роблю, немає ніякої підтримки. Є тільки, грубо кажучи, що х*рн*ю займаюся. І я після цього не можу взагалі нічого робити декілька днів. У мене опускаються руки,

– зізнався Вишняков.

До того ж батьки актора просять його якомога швидше повернутися назад до Білорусі. Втім, він не може цього зробити, поки ті вірять російській пропаганді. Водночас Павло зміг побачитися з сестрою і племінницею, які змогли виїхати з Росії.

Я дуже хочу побачити своїх батьків, я розумію, що у мене це відняли. І я розумію, що може так статися, що я можу їх не побачити. Колись я собі відповів на запитання "Чому я це роблю зараз і тут?". Я відповідаю, що я буду рачки допомагати, щоб там все це лайно здохло і я зміг побачити свої рідних,

– розповів актор.

Павло Вишняков про стосунки з батьками: дивіться відео онлайн

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