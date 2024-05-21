По словам Павла, его родители очень просят вернуться обратно в Беларусь. Впрочем, семья актера верит российской пропаганде, поэтому он не может поехать к ним.

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Общается ли Вишняков с родителями

Павел поделился, что не может найти общего языка с родителями, которые поддерживают путинский режим. В то же время он рассказал, что не получает никакой поддержки от родственников, а наоборот – только осуждение его деятельности в Украине.

Мы очень ссоримся. Каждый раз, когда мы разговариваем о том, что я делаю, нет никакой поддержки. Есть только, грубо говоря, что х*рн*й занимаюсь. И я после этого не могу вообще ничего делать несколько дней. У меня опускаются руки,

– признался Вишняков.

К тому же родители актера просят его как можно скорее вернуться обратно в Беларусь. Впрочем, он не может этого сделать, пока те верят российской пропаганде. В то же время Павел смог увидеться с сестрой и племянницей, которые смогли выехать из России.

Я очень хочу увидеть своих родителей, я понимаю, что у меня это отняли. И я понимаю, что может так случиться, что я могу их не увидеть. Когда-то я себе ответил на вопрос "Почему я это делаю сейчас и здесь?". Я отвечаю, что я буду на четвереньках помогать, чтобы там все это дерьмо сдохло и я смог увидеть свои родных,

– рассказал актер.

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